Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Аббас Алиабади: Иран имеет план по быстрому восстановлению электростанций при их поражении

    В регионе
    • 24 марта, 2026
    • 11:35
    Аббас Алиабади: Иран имеет план по быстрому восстановлению электростанций при их поражении

    Иран имеет возможности для быстрого восстановления электростанций в случае ударов по ним со стороны США и Израиля.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики страны Аббас Алиабади государственной телерадиокомпании IRIB.

    По его словам, у властей Ирана имеется план по быстрому восстановлению любых станций в случае их поражения.

    "Гражданам не стоит беспокоиться. Если электростанции будут поражены, они будут быстро восстановлены и модернизированы", - отметил министр.

    Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести сильные удары по энергосистеме Ирана. При этом накануне Трамп заявил, что поручил Министерству обороны Соединенных Штатов отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих переговоров между сторонами.

    Аббас Алиабади Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп
    Əliabadi: İran elektrik stansiyaları vurulacağı təqdirdə onların sürətli bərpasına dair plana malikdir
    Ты - Король

    Последние новости

    11:46

    СМИ: В Тель-Авиве 6 человек получили легкие ранения в результате ракетной атаки Ирана

    Другие страны
    11:35

    Азербайджан сократил затраты на импорт автозапчастей почти на 10%

    Бизнес
    11:35

    Аббас Алиабади: Иран имеет план по быстрому восстановлению электростанций при их поражении

    В регионе
    11:22

    В Дании проходят парламентские выборы

    Другие страны
    11:13

    Лукашенко проведет переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

    Другие страны
    11:05

    "Хезболлах" нанесла удары по объектам ЦАХАЛ

    Другие страны
    11:01

    Штрак-Циммерманн: ЕП обеспокоен планами ФРГ создать нацсистему военных спутников

    Другие страны
    11:00

    В Азербайджане за сутки обнаружено 2 автомата и 20 винтовок

    Происшествия
    10:55

    Кая Каллас: ЕС и Австралия планируют проведение совместных военных учений

    Другие страны
    Лента новостей