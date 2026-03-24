İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Əliabadi: İran elektrik stansiyaları vurulacağı təqdirdə onların sürətli bərpasına dair plana malikdir

    Region
    • 24 mart, 2026
    • 11:46
    Əliabadi: İran elektrik stansiyaları vurulacağı təqdirdə onların sürətli bərpasına dair plana malikdir

    İran ABŞ və İsrail tərəfindən zərbələr endiriləcəyi təqdirdə elektrik stansiyalarını sürətlə bərpa etmək imkanlarına malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin energetika naziri Abbas Əliabadi IRIB dövlət teleradio şirkətinə bildirib.

    O qeyd edib ki, vətəndaşlar narahat olmamalıdırlar: "Elektrik stansiyaları vurularsa, onlar sürətlə bərpa ediləcək və modernləşdiriləcək".

    Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ prezidenti Donald Tramp İranın enerji sisteminə güclü zərbələr endirməklə hədələmişdi. Bununla belə, ötən gün Tramp bildirib ki, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyinə cari görüşlərin və müzakirələrin uğurla başa çatması şərti ilə İranın elektrik stansiyalarına və enerji infrastrukturuna istənilən hərbi zərbələri beş gün təxirə salmağı tapşırıb.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Аббас Алиабади: Иран имеет план по быстрому восстановлению электростанций при их поражении
    Abbas Aliabadi: Iran has plan to quickly restore power plants if hit

    Son xəbərlər

    12:51
    Foto

    Azərbaycan Özbəkistan ilə aqrar sahədə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - YENİLƏNİB

    ASK
    12:47

    Türkiyə Azərbaycandan aldığı neftin həcmini 3 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    12:34

    İranda ABŞ və İsrailə məlumat ötürməkdə şübhəli bilinən 30 nəfər saxlanılıb

    Region
    12:20

    Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensivləşəcək

    Ekologiya
    12:12

    Enzo Fernandes karyerasını "Real"da davam etdirmək istəyir

    Futbol
    12:11
    Video

    "Euronews" Qlobal Bakı Forumu barədə: Bu, ciddi qlobal problemlərin həlli üçün platformadır

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycan meşə fındığı ixracından gəlirini 2 dəfə artırıb

    Biznes
    11:58

    KİV: İranın raket hücumu nəticəsində Təl-Əvivdə 6 nəfər yüngül xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:56

    Ötən gün Azərbaycanda qeydə alınan 40 cinayət açılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti