​1 июля начинает действовать экспортная пошлина на российскую пшеницу

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ В среду, 1 июля начинает действовать новая пошлина на экспорт российской пшеницы. Ее ставка номинирована в рублях.

Как передает Report, размер пошлины на вывоз этой зерновой культуры составит 50% минус 5,5 тыс. рублей за 1 тонну, но не менее 50 рублей за 1 тонну.

При этом средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США на условиях ФОБ (расходы по доставке товара на борт судна ложатся на продавца) на 25 июня 2015 года составляли примерно 11,25 тыс. рублей за тонну (208 долларов), по данным Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз).

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал, что новая пошлина позволит регулировать зерновой рынок в условиях колебания курса рубля, считают в правительстве. При этом сбор будет взиматься со всех видов и сортов пшеницы без различия.

Июльская пошлина на экспорт пшеницы - это временная антикризисная мера, она введена для стабилизации текущей ситуации на зерновом рынке России, комментировал ранее вице- премьер РФ Аркадий Дворкович. "Чем раньше мы ее снимем, тем лучше. Потому что это антикризисная мера", - отметил тогда он.