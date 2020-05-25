Власти Японии планируют компенсировать туристам часть затрат на поездку

Власти Японии планируют компенсировать иностранным туристам часть затрат на поездку. Агентство по туризму Японии (JTA) предложило план предоставления субсидий для отрасли в размере 12,5 миллиарда долларов США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава организации Хироши Табата рассказал, что средства нужно потратить на привлечение иностранных путешественников. Начало реализации этой идеи намечено на июль, пишет издание Simple Flying.Пока детали разработанного плана не обнародованы, однако The Japan Times сообщает, что агентство хочет покрывать затраты гостей на 50 процентов от стоимости их путешествия.

В период пандемии, в апреле 2020 года Япония запретила въезд граждан из многих стран, и спрос на туры сократился почти до нуля.

Ранее Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Азербайджан, Казахстан и еще 11 государств.

