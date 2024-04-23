Турпоток в Азербайджан вырос почти на 40%

В январе-марте этого года в Азербайджан прибыло 513,5 тыс. человек из 171 страны или на 39,2% больше иностранцев и лиц без гражданства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте этого года в Азербайджан прибыло 513,5 тыс. человек из 171 страны или на 39,2% больше иностранцев и лиц без гражданства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, 28,7% прибывших - из России, 19,3% - из Турции, 10,3% - из Ирана, 7,2% - из Индии, 4,8% - из Грузии, 3,2% - из Казахстана, по 2,4% - из Саудовской Аравии и Пакистана, 2,1% - из Объединенных Арабских Эмиратов, 1,8% - из Узбекистана, по 1,5% - из Туркменистана и Кувейта, 1,4% - из Украины, 1,2% - из Беларуси, 12,2% - из других стран.

Кроме того, за последний год число прибывших из стран Европейского Союза увеличилось в 1,6 раза до 18,6 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 1,5 раза до 91,4 тыс. человек, из стран СНГ - на 31% до 198,3 тыс. человек.

67,6% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства пользовались воздушным транспортом, 30,9% - железнодорожным и автомобильным, 1,5% - морским.