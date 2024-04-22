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Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере горного туризма

Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере горного туризма Рассматривается вопрос о сотрудничестве Азербайджана и России в сфере горного туризма на государственном уровне.
Туризм
22 апреля 2024 г. 13:56
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере горного туризма

Рассматривается вопрос о сотрудничестве Азербайджана и России в сфере горного туризма на государственном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил консультант отдела международного сотрудничества в сфере туризма Министерства экономического развития России Михаил Серов на "Первом заседании специализирующихся на туризме образовательных учреждений стран-членов ОЧЭС" в Баку, организованном Госагентством по туризму и Организацией черноморского экономического сотрудничества.

По его мнению, горнолыжные курорты в Азербайджане пользуются большой популярностью.

М.Серов заявил, что на повестке стоит вопрос о необходимости обеспечения безопасности на горнолыжных трассах, а также безопасности туристов.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes co-op with Russia in mountain tourism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiya ilə dağ turizmi çərçivəsində əməkdaşlıq edəcək

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