Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере горного туризма

Рассматривается вопрос о сотрудничестве Азербайджана и России в сфере горного туризма на государственном уровне.
Как сообщает Report, об этом заявил консультант отдела международного сотрудничества в сфере туризма Министерства экономического развития России Михаил Серов на "Первом заседании специализирующихся на туризме образовательных учреждений стран-членов ОЧЭС" в Баку, организованном Госагентством по туризму и Организацией черноморского экономического сотрудничества.
По его мнению, горнолыжные курорты в Азербайджане пользуются большой популярностью.
М.Серов заявил, что на повестке стоит вопрос о необходимости обеспечения безопасности на горнолыжных трассах, а также безопасности туристов.