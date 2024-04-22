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Кенан Гасымов: В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора

Кенан Гасымов: В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора, изучаются возможности спроса и предложения в каждом районе.
Туризм
22 апреля 2024 г. 12:29
Кенан Гасымов: В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора

В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора, изучаются возможности спроса и предложения в каждом районе.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов.

По его словам, в этом направлении ведется работа с предпринимателями.

"В некоторых наших регионах построена достаточно хорошая инфраструктура. Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество объектов размещения в каждом районе с туристическим потенциалом. Призываем бизнесменов инвестировать в эти районы. Государство продолжает принимать стимулирующие меры в этом направлении", - сказал Гасымов.

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Версия на английском языке Kanan Gasimov: 'Demand and supply opportunities of tourism sector in Azerbaijan’s regions are being explored"
Версия на азербайджанском языке Kənan Qasımov: “Regionlarda turizm sektorunun tələb və təklif imkanları öyrənilir”

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