Кенан Гасымов: В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора

В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора, изучаются возможности спроса и предложения в каждом районе.

В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора, изучаются возможности спроса и предложения в каждом районе.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов.

По его словам, в этом направлении ведется работа с предпринимателями.

"В некоторых наших регионах построена достаточно хорошая инфраструктура. Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество объектов размещения в каждом районе с туристическим потенциалом. Призываем бизнесменов инвестировать в эти районы. Государство продолжает принимать стимулирующие меры в этом направлении", - сказал Гасымов.