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Румыния предложила совместное финансирование туристических проектов стран-членов ОЧЭС

Румыния предложила совместное финансирование туристических проектов стран-членов ОЧЭС Развитие туристических отношений между Румынией и Азербайджаном будет взаимовыгодным.
Туризм
22 апреля 2024 г. 13:14
Румыния предложила совместное финансирование туристических проектов стран-членов ОЧЭС

Развитие туристических отношений между Румынией и Азербайджаном будет взаимовыгодным.

Как сообщает Report, об этом заявила декан факультета бизнеса и туризма Бухарестского университета Габриэла Тигу на первой встрече специализированных в сфере туризма учебных заведений стран ОЧЭС в Баку.

По ее словам, в проектах, которые будут реализовываться совместно со странами-членами ОЧЭС, важное значение будет придаваться подготовке специалистов в сфере туризма: "Мы можем совместно финансировать проекты в сфере туризма".

По мнению Тигу, периодическое проведение конференций может стимулировать развитие туризма.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya QDİƏT-ə üzv ölkələrin turizm sahəsində layihələrinin birgə maliyyələşdirilməsini təklif edib

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