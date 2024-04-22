Румыния предложила совместное финансирование туристических проектов стран-членов ОЧЭС

Развитие туристических отношений между Румынией и Азербайджаном будет взаимовыгодным.

Развитие туристических отношений между Румынией и Азербайджаном будет взаимовыгодным.

Как сообщает Report, об этом заявила декан факультета бизнеса и туризма Бухарестского университета Габриэла Тигу на первой встрече специализированных в сфере туризма учебных заведений стран ОЧЭС в Баку.

По ее словам, в проектах, которые будут реализовываться совместно со странами-членами ОЧЭС, важное значение будет придаваться подготовке специалистов в сфере туризма: "Мы можем совместно финансировать проекты в сфере туризма".

По мнению Тигу, периодическое проведение конференций может стимулировать развитие туризма.