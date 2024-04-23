На встрече образовательных учреждений по туризму ОЧЭС принята Бакинская декларация

По итогам первого заседания образовательных учреждений по туризму стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) принята Бакинская декларация.

По итогам первого заседания образовательных учреждений по туризму стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) принята Бакинская декларация.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В документе отражено намерение расширить сотрудничество в различных направлениях туристического образования, научных исследований и обмена информацией, а также о регулярном проведении подобных встреч.

В мероприятии, впервые прошедшем в Баку при совместной организации Государственного агентства по туризму и ОЧЭС, приняли участие официальные представители государств и учебных заведений по туризму из 11 стран-членов ОЧЭС и Всемирной туристской организации ООН.