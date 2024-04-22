Эльдар Алимурадов: Для развития туризма следует задуматься об использовании ИИ в образовании

Для развития туристической отрасли следует задуматься об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

Для развития туристической отрасли следует задуматься об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов на первой встрече специализированных в сфере туризма учебных заведений стран ОЧЭС в Баку.

По его словам, ИИ открывает новые горизонты в процессах оптимизации и автоматизации, что помогает студентам продолжить обучение дистанционно даже в период требующих ограничений глобальных событий.

Алимурадов отметил, что в период пандемии COVID-19 в Азербайджане были раскрыты возможности цифрового пространства, значительно возросло использование онлайн-ресурсов, появился опыт дистанционного образования.