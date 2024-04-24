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Туристические возможности Азербайджана представлены в Казахстане

Туристические возможности Азербайджана представлены в Казахстане Туристические возможности Азербайджана представлены на Международной выставке "Туризм и путешествия" (KITF) в Алматы.
Туризм
24 апреля 2024 г. 17:48
Туристические возможности Азербайджана представлены в Казахстане

Туристические возможности Азербайджана представлены на Международной выставке "Туризм и путешествия" (KITF) в Алматы (Казахстан).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На азербайджанском стенде площадью 92 кв.м страну представляют 9 промышленных партнеров, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии", туристический центр "Шахдаг", отели и туристические агентства. На выставке проводятся встречи B2B, обсуждаются возможности сотрудничества.

В день открытия выставки Бюро туризма Азербайджана выступило национальным представителем на панельной сессии, посвященной развитию межстранового туризма.

Международная выставка завершит свою работу 26 апреля.

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Версия на английском языке ФотоTourism opportunities of Azerbaijan showcased in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda nümayiş olunur

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