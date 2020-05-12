Япония запретит въезд гражданам Азербайджана

Япония из-за пандемии коронавируса расширит список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Азербайджан, Казахстан и еще 11 государств.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"С учетом развития ситуации с распространением коронавируса мы приняли решение поднять до третьего уровень опасности путешествий еще в 13 стран из различных регионов мира", - сказал он.

В список, который содержит настоятельные рекомендации для граждан Японии отказаться от поездок в те или иные страны, теперь включены, в частности, Азербайджан, Гондурас, Казахстан, Колумбия, Мексика, Уругвай.

Мотэги отметил, что в ближайшее время национальный Совбез утвердит запрет на въезд граждан из этих стран, а также тех, кто был в них проездом в течение двух недель перед посещением Японии. Таким образом, список будет включать в себя 100 государств. Сейчас в нем 87 стран, в том числе США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южная Корея, Россия, Беларусь, Украина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

До сих пор в Азербайджане было выявлено 2 589 случаев заражения коронавирусом, 1 680 больных излечились, 32 умерли.