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Туристический поток из Азербайджана вырос на 32%

Туристический поток из Азербайджана вырос на 32% Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-марте текущего года, увеличилось на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 472,3 тыс. человек.
Туризм
23 апреля 2024 г. 12:22
Туристический поток из Азербайджана вырос на 32%

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-марте текущего года, увеличилось на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 472,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 38,3% граждан посетили Турцию, 20,8% - Россию, 9,4% - Грузию, 8,6% - Иран, 22,9% - другие страны.

За последний год число граждан, выезжающих в Иран, увеличилось на 40,6%, в Грузию - на 29%, в Турцию - на 28,1%, в Россию - на 20,1%.

Воздушным транспортом воспользовались 67,4% граждан, железнодорожным и автомобильным - 30,3%, морским - 2,3%.

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Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan surges in Q12024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 32 % artıb

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