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Генсек ОЧЭС: Посетившие Азербайджан туристы уезжают отсюда довольными

Генсек ОЧЭС: Посетившие Азербайджан туристы уезжают отсюда довольными Посетившие Азербайджан туристы уезжают отсюда довольными.
Туризм
22 апреля 2024 г. 12:04
Генсек ОЧЭС: Посетившие Азербайджан туристы уезжают отсюда довольными

Посетившие Азербайджан туристы уезжают отсюда довольными.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску.

Он сказал, что туристический сектор в Азербайджане с каждым годом все больше развивается: "Результаты этого развития очевидны. Я неоднократно посещал Азербайджан. Работа, проделанная в сфере туризма в этой стране, достойна высокой оценки. Я надеюсь, что со временем туристический сектор страны поднимется до уровня передовых в мире".

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Версия на английском языке Lazar Comanescu: Work done in field of tourism in Azerbaijan is worthy of appreciation
Версия на азербайджанском языке Lazar Komanesku: "Azərbaycana gələn turistlər buradan məmnun ayrılır"

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