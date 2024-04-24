Восточное гостеприимство на побережье Индийского океана - РЕПОРТАЖ

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начало полеты в еще один город Пакистана - Карачи.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начало полеты в еще один город Пакистана - Карачи.

Это третий после Исламабада и Лахора город в дружественной стране, куда национальный перевозчик выполняет рейсы.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Самолет, полный пассажиров

Самолет, следующий рейсом из Баку в Карачи, был полон пассажиров. Это были в основном граждане Пакистана, частично граждане Азербайджана, в том числе группа журналистов и блогеров. Все билеты были распроданы, и это показатель того, что расчеты AZAL относительно пассажиропотока в Карачи и в обратном направлении верны, и новый авиарейс оправдал себя.

До сих пор желающим поехать из Баку в Карачи приходилось в лучшем случае лететь в другие города страны и оттуда добираться до конечного пункта назначения. Наличие прямых авиарейсов позволит пассажирам сэкономить время и деньги. Этим рейсом AZAL расширил свою маршрутную сеть и еще больше укрепил позиции на авиационном рынке.

Дружеский прием

Международный аэропорт Джинна в Карачи назван в честь основателя Пакистана Мухаммеда Али Джинны и является крупнейшим аэропортом страны. Иностранным гражданам для въезда в Пакистан необходима онлайн-виза (визовая пошлина составляет 25 долларов США). В аэропорту нас встречает толпа людей. Среди них и таксисты, и встречающие пассажиров граждане, и продавцы.

Некоторые подходят к нам и спрашивают, из какой мы страны. Когда мы говорим, что приехали из Азербайджана, выражение их лиц меняется, мы чувствуем искренность, доброжелательность, восточное гостеприимство. Мы вновь убеждаемся, что не только государство, но и народ Пакистана поддерживает Азербайджан во всех вопросах.

Экономический, исторический и культурный центр страны

Расположенный на побережье Индийского океана (Аравийского моря) Карачи местные жители называют "Городом огней". Он являлся столицей Пакистана в 1947-1960 годах, но даже сейчас значение этого города для страны не меньше, чем значения нынешней столицы - Исламабада. Карачи считается экономическим, историческим и культурным центром Пакистана. Он представляет для Пакистана то же значение, что и Стамбул для Турции.

Головные офисы ведущих пакистанских компаний, банков и даже Пакистанской фондовой биржи расположены в Карачи. Здешний морской порт - один из крупнейших и рабочих портов страны. Город богат историко-культурными памятниками и музеями, что является очень важным фактором для развития туризма. Для желающих посетить Карачи туристов здесь много достопримечательностей.

Среди них следует особо отметить дворец Мохатты, мавзолей, где был похоронен Мухаммед Али Джинна, его дом-музей, Индуистскую Гимхану, где расположена Национальная академия исполнительских искусств, музей и художественную галерею Государственного банка Пакистана (Центральный банк).

Безопасный город

Находящийся в состоянии конфликта с Индией и граничащий с Афганистаном, Пакистан на первый взгляд создает впечатление опасной для посещения страны. Однако местное правительство делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей, особенно туристов. Защита общественного порядка в Карачи также находится в центре внимания.

На всех улицах, у входов в торговые центры, гостиницы, объекты общественного питания, включая рестораны, можно увидеть вооруженных полицейских. Особенно строго контролируются торговые объекты, где собирается большое количество людей. С этой точки зрения Карачи можно считать безопасным городом.

Все знают английский язык

Пакистан 77 лет назад был британской колонией. Поэтому почти все граждане страны владеют английским языком. Наряду с урду, он также считается государственным языком. То есть в Пакистане даже у туристов, владеющих английским на базовом уровне, не возникнет проблем с общением. Здесь все надписи на урду и английском языке.

Разумные цены

Пакистан, включая Карачи, не является дорогим местом отдыха для туристов. Некоторые товары и услуги, предлагаемые здесь, дешевле, чем в Азербайджане. Это связано с тем, что в свое время Пакистан испытывал серьезные экономические проблемы и был близок к дефолту. Словом, финансовое положение государства неминуемо отразилось на ценах, сформировавшихся в стране.

Например, небольшие магнитные сувениры, которые продаются в Баку минимум за 5 манатов, в Карачи можно купить за 1-2 маната. Текстильные изделия также продаются по доступной цене. Расчеты в стране проводятся строго в национальной валюте (рупиях), и купить что-то за доллары в большинстве случаев невозможно.

Пакистан является важным рынком для AZAL

Наш визит в Карачи состоялся при поддержке Mian's Group - главного торгового агента AZAL в Пакистане. Председатель холдинга Амер Саид Миан утверждает, что Пакистан является важным рынком для "Азербайджанских авиалиний" благодаря своему стратегическому расположению, прочным культурным связям между двумя странами и растущему спросу на авиаперевозки:

"Кроме того, динамичная экономика и развивающийся туризм Пакистана делает страну привлекательным направлением для авиакомпаний, стремящихся расширить свою маршрутную сеть. Мы постоянно оцениваем рынок, его эффективность и потребности и готовы и дальше расширять свое присутствие или пассажирские перевозки".

Из Карачи в Баку может начаться большой наплыв туристов

Во время визита в Карачи нас сопровождал Хаваджа Джахан Зеб - главный исполнительный директор Zeb Travels, одной из ведущих туристических компаний Пакистана. По его словам, Азербайджан является важной страной для Пакистана, граждане которого любят посещать Баку и Габалу: "До сих пор многие пакистанцы посетили Азербайджан через нашу туристическую компанию. В настоящее время в Карачи проживают более 30 млн человек, а это значит, что с новым рейсом AZAL может начаться огромный наплыв туристов из этого города в Азербайджан. Авиабилеты в Азербайджан дешевле по сравнению с Турцией. Процедура получения визы довольно проста, а цены разумные. Поэтому эта страна доступна для наших граждан".

По его словам, в будущем, наряду с AZAL, компания Pakistan International Airlines (PIA) также может начать прямые рейсы между двумя странами: "Наш национальный перевозчик планирует осуществлять рейсы из Лахора и Карачи в Баку. Но сейчас PIA находится в процессе приватизации. Учитывая экономические трудности, правительство планирует передать авиакомпанию частному сектору. Уверен, что новый владелец PIA также будет заинтересован в открытии рейсов в Азербайджан".

Карачи обещает бизнесменам большие перспективы

Сайед Феяз Али Шах, генеральный директор Корпорации развития туризма пакистанской провинции Синд, где расположен Карачи, утверждает, что его страна может быть интересна для предпринимателей, желающих инвестировать в туристический сектор:

"Карачи расположен на берегу моря, имеет богатые природные ресурсы и обещает большие перспективы предпринимателям, желающим начать бизнес или развивать свое дело. Благодаря воздушным и морским портам, здесь наблюдается активность в сфере бизнеса, чем могут воспользоваться иностранные предприниматели. Карачи также имеет богатую историю, археологию, культуру и традиции.

ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры) признала эту территорию местом древней цивилизации, возраст которой насчитывает более 5 тыс. лет. Приглашаем студентов, ученых, археологов из Азербайджана посетить нашу страну - провинцию Синд, чтобы они могли увидеть воочию местные красоты. В целом мы работаем над организацией взаимных визитов и обмена опытом между двумя странами. Приглашаю AZAL и Азербайджанское бюро по туризму в наш офис. Мы можем сотрудничать и поддерживать развитие туристических отношений между двумя странами".