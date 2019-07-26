В рамках Формулы-1 Азербайджан посетили 75 тыс. туристов

В рамках прошедшего в Баку гонки "Формула-1" Азербайджан в этом году посетили 75 тыс. туристов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Бакинского туристического информационного центра Руфат Багиров.

"Эта цифра выше, чем в прошлом году. Особенно увеличилось число туристов из Великобритании и Китая. Как вы знаете, ранее между Азербайджаном и Китаем было достигнуто соглашение. Нельзя отрицать его влияние на увеличения количества туристов", - сказал он.

Отметим, что 1 марта в Пекине Государственное агентство по туризму Азербайджана и Министерство культуры и туризма Китая подписали меморандум о взаимопонимании об упрощении групповых поездок китайских туристов в нашу страну.