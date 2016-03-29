​В Баку пройдет международная выставка "Пищевая промышленность"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском экспо-центре с 19 по 21 мая пройдет одно из важных и значимых событий пищевой промышленности региона - Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" (WorldFood Azerbaijan 2016). За годы проведения выставка прочно закрепила свою позицию как ведущего крупного события в пищевой отрасли Прикаспийского региона.

Как сообщили Report в компании İteca, WorldFood Azerbaijan служит своеобразным импульсом для развития пищевой промышленности и рассчитана на профессиональных посетителей, деятельность которых связана с данной отраслью. На протяжении многих лет министерство сельского хозяйства Азербайджана оказывает поддержку WorldFood Azerbaijan. Организаторами выступают компания Iteca Caspian и ITE Group.

В ежегодной выставке примут участие ведущие производители, дистрибьюторы и поставщики продуктов питания, как азербайджанского, так и мирового продовольственного рынка. В этом году ожидается участие более 200 компаний из Беларуси, Германии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Литвы, ОАЭ, России, Сербии, Турции, Чехии и др.

Разделы выставки представят консервированные, молочные продукты, бакалею, кондитерские изделия, холодильные системы, напитки и многое другое. Также на выставке этого года будет представлен широкой ассортимент фруктов и овощей азербайджанских компаний, которые впервые представлены на местном рынке.

Выставка WorldFood Azerbaijan традиционно станет дискуссионной площадкой для обсуждения тенденций и ключевых проблем развития отрасли, презентаций новой продукции и технологий. Впервые в рамках выставки состоятся двусторонние встречи между поставщиками продуктов питания и представителями торговых сетей и дистрибьюторами. Двусторонние встречи В2В предоставят отличную возможность для общения с глазу на глаз, установления личных деловых контактов, заключения договоров между менеджерами производственных компаний и представителями розничных сетей.

Запланированная в те же даты Каспийская международная выставка "Упаковка, тара, этикетка и полиграфия" (Ipack Caspian 2016) представит оборудование для производства и оформления упаковки, упаковочные материалы, тару и готовую упаковку для различных отраслей промышленности.

С целью повышения экономического потенциала Азербайджана и решения задач диверсификации структуры экспорта оказывается большое внимание развитию сельскохозяйственной и пищевой отрасли. Непременными условиями для производства высококачественной экспортируемой продукции являются новые технологии и обмен опытом, которые компании ежегодно представляют на международной выставке WorldFood Azerbaijan. За годы работы выставка зарекомендовала себя как надежный фундамент для традиционных встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой отрасли, предоставляющая возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта.