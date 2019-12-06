​В Азербайджане отели проверят на соответствие "звездной" категории

Азербайджанское бюро по туризму планирует внедрить новые критерии по присвоению отелям "звездных" категорий. Тем самым, отели будут проверены на соответствие "звездам".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор структуры Флориан Зенгстшмидт.

По его словам, с этой целью будут привлечены иностранные эксперты.

"Наша цель - не наказывать отели, а повысить уровень обслуживания. Ценовые категории будут устанавливаться в рамках возможностей отелей", - сказал он.