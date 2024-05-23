В Азербайджане предлагается создать археологические парки

В Азербайджане могут быть созданы археологические парки.

В Азербайджане могут быть созданы археологические парки.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам директор Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, доктор философии по истории Фархад Гулиев.

По его словам, наиболее оптимальным местом для археологических парков является Карабах.

"Этот проект мы предложили Государственному агентству по туризму. Мы также тесно сотрудничаем с Министерством культуры. Проект археологических парков является интересной платформой для продвижения памятников Азербайджана. Мы хотим, чтобы археологические парки в основном располагались в регионах", - отметил директор института.