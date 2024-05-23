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В Азербайджане предлагается создать археологические парки

В Азербайджане предлагается создать археологические парки В Азербайджане могут быть созданы археологические парки.
Туризм
23 мая 2024 г. 13:17
В Азербайджане предлагается создать археологические парки

В Азербайджане могут быть созданы археологические парки.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам директор Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, доктор философии по истории Фархад Гулиев.

По его словам, наиболее оптимальным местом для археологических парков является Карабах.

"Этот проект мы предложили Государственному агентству по туризму. Мы также тесно сотрудничаем с Министерством культуры. Проект археологических парков является интересной платформой для продвижения памятников Азербайджана. Мы хотим, чтобы археологические парки в основном располагались в регионах", - отметил директор института.

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Версия на английском языке Azerbaijan may establish archaeological parks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda arxeoloji parkların yaradılması təklif olunub

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