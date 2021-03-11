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Назван размер пошлин за присвоение звезд отелям в Азербайджане

Назван размер пошлин за присвоение звезд отелям в Азербайджане Все условия для получения звезд отелями указаны на нашем сайте
Туризм
11 марта 2021 г. 14:40
Назван размер пошлин за присвоение звезд отелям в Азербайджане
Флориан Зенгстшмид

В последние годы в Азербайджане проделана очень большая работа в гостиничной сфере.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Азербайджанского бюро туризма (АБТ) Флориан Зенгстшмид.

"Все условия для получения звезд отелями указаны на нашем сайте. После обращения наши аудиторы проводят аудит отеля, и, если обнаруживаются какие-либо недостатки, администрации отеля предоставляется определенное время для их устранения. Если это небольшой недостаток, то гостинице предоставляется срок до 6 месяцев. Но на устранение более крупной проблемы дается до 12 месяцев. Отели, которые не согласны с решением АБТ, могут подать независимую апелляцию", - сказал он.

По его словам, пошлина за выдачу звезды отелю начинается от 800 манатов: "В период карантина отелям предоставляется скидка на эту пошлину, а сертификат выдается на 3 года".

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Версия на английском языке State duty for giving star to hotels in Azerbaijan announced 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda otellərə ulduz verilməsi üçün rüsumun məbləği açıqlandı

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