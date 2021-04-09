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Украина изменила правила въезда для иностранцев

Украина изменила правила въезда для иностранцев Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, отныне также должны проходить самоизоляцию
Туризм
9 апреля 2021 г. 10:36
Украина изменила правила въезда для иностранцев

Кабинет министров Украины внес изменения в действующие правила пересечения границы, предусматривающие отмену требования о негативном ПЦР-тесте для детей-иностранцев до 12 лет, увеличение времени действия ПЦР-теста до 48 часов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Иностранцам, детям в возрасте до 12 лет при пересечении границы не нужно теперь иметь негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы", - сказал А. Демченко.

Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, отныне также должны проходить самоизоляцию.

"То есть, если такие граждане будут следовать на въезд в Украину, им необходимо пройти самоизоляцию через установление приложения "Дома", - пояснил спикер.

Кроме того, предусматривается, что категории лиц, подпадающие под самоизоляцию, - граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, - могут избежать самоизоляции при предоставлении негативного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения государственной границы.

А. Демченко напомнил, что ранее время действия теста ограничивалось 48 часами.

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