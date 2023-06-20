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Турпоток из Азербайджана вырос на 20%

Турпоток из Азербайджана вырос на 20% В январе-мае текущего года число выехавших за рубеж граждан Азербайджана увеличилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 633,6 тыс. человек.
Туризм
20 июня 2023 г. 13:13
Турпоток из Азербайджана вырос на 20%

В январе-мае текущего года число выехавших за рубеж граждан Азербайджана увеличилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 633,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,9 раза, Грузию - на 36,5%, число посетивших Иран сократилось на 29,1%, Турцию - на 0,4%. При этом Турцию посетили 39% от общего числа выехавших за границу граждан страны, Россию - 24,3%, Грузию - 9,4%, Иран - 7,9%, другие страны - 19,4%. Среди выехавших из страны 69,5% составляют мужчины, а 30,5% – женщины.

За отчетный период 30% граждан, посетивших зарубежные страны, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 67,2% - воздушным, 2,8% - морским.

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Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan up by 20%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 20 % artıb

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