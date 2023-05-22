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Турпоток из Азербайджана вырос на 23%

Турпоток из Азербайджана вырос на 23% Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-апреле текущего года увеличилось на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 493,1 тыс. человек.
Туризм
22 мая 2023 г. 13:49
Турпоток из Азербайджана вырос на 23%

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-апреле текущего года увеличилось на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 493,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,8 раза, Грузию - на 41,6%, Турцию - 5,5%, а число посетивших Иран сократилось на 26,5%. При этом Турцию посетили 38,9% от общего числа выехавших за границу граждан страны, Россию - 24,1%, Грузию - 9,4%, Иран - 7,8%, другие страны - 19,8%. Среди выехавших из страны 69,6% составляют мужчины, а 30,4% – женщины.

В январе-апреле этого года 29,5% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 67,8% - воздушным, 2,7% - морским.

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Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan up by 23%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 23 % artıb

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