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Туристический поток в Азербайджан в декабре вырос в 2,5 раза

Туристический поток в Азербайджан в декабре вырос в 2,5 раза В 2021 году в Азербайджан приехали 790 062 иностранца.
Туризм
12 января 2022 г. 12:43
Туристический поток в Азербайджан в декабре вырос в 2,5 раза

В 2021 году в Азербайджан приехали 790 062 иностранца.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, это на 1% меньше в сравнении с 2020 годом.

В декабре Азербайджан посетили 97 748 иностранцев, что в 2,5 раза больше чем за соответствующий месяц 2020 года.

По сравнению с 2019 годом поток туристов в Азербайджан уменьшился на 75%, по сравнению с декабрем того же года - на 60%.

Хотя в январе, феврале и марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число туристов сократилось на 84%, 82% и 52% соответственно, в апреле было зарегистрировано увеличение на 133%, в мае - на 107%, в июне - на 156%, в июле - на 197%, в августе - на 145%, в сентябре - на 95%, в октябре - на 167%, в ноябре - на 136%, в декабре - на 151%.

Проводя аналогичное сравнение с 2019 годом, можно наблюдать спад по всем месяцам.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 2.5 times increase in incoming tourists in December
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını dekabrda 2,5 dəfə artıb

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