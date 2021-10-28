Азербайджан в этом году посетили более полумиллиона иностранцев

В январе-сентябре этого года в Азербайджан приехали 515 280 иностранцев.

В январе-сентябре этого года в Азербайджан приехали 515 280 иностранцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Центра анализа и коммуникаций экономических реформ "Обзор реформ за 9 месяцев 2021 года: восстановление экономического роста и постконфликтное строительство".

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 25% меньше (686 303 человека в 2020 году).

Только в сентябре Азербайджан посетили 72 686 иностранцев, что вдвое больше чем за соответствующий месяц прошлого года (36 531 человек).

За отчетный месяц в страну приехало больше всего граждан Турции (20 186 человек), России (18 967), Ирана (16 270), Грузии (5 503), Украины (1 270).