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Азербайджан в этом году посетили более полумиллиона иностранцев

Азербайджан в этом году посетили более полумиллиона иностранцев В январе-сентябре этого года в Азербайджан приехали 515 280 иностранцев.
Туризм
28 октября 2021 г. 09:55
Азербайджан в этом году посетили более полумиллиона иностранцев

В январе-сентябре этого года в Азербайджан приехали 515 280 иностранцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Центра анализа и коммуникаций экономических реформ "Обзор реформ за 9 месяцев 2021 года: восстановление экономического роста и постконфликтное строительство".

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 25% меньше (686 303 человека в 2020 году).

Только в сентябре Азербайджан посетили 72 686 иностранцев, что вдвое больше чем за соответствующий месяц прошлого года (36 531 человек).

За отчетный месяц в страну приехало больше всего граждан Турции (20 186 человек), России (18 967), Ирана (16 270), Грузии (5 503), Украины (1 270).

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