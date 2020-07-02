Потери мирового туризма могут превысить 3 трлн долларов

При самом пессимистичном сценарии введения ограничений на год эти потери составят 3,3 триллиона долларов

Международный туризм может потерять до 3,3 триллионов долларов, если ограничения в связи с новым коронавирусом COVID-19 продлятся еще год.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в среду.

"Мировой сектор туризма может потерять не менее 1,2 триллиона долларов, или 1,5% мирового ВВП, после почти четырехмесячного застоя из-за пандемии COVID 19", - говорится в документе.

При этом, по мнению экспертов, потери могут вырасти до 2,2 триллиона долларов, или 2,8% мирового ВВП, если ограничения на туристические поездки продлятся восемь месяцев. А при самом пессимистичном сценарии введения ограничений на год эти потери составят 3,3 триллиона долларов, или 4,2% мирового ВВП, считают в ЮНКТАД.

Также, согласно данным ЮНКТАД, развивающиеся страны могут понести самые большие потери. Так, у Ямайки и Таиланда даже по самому оптимистичному сценарию потери могут составить до 11% и 9% ВВП соответственно, а Кения, Египет и Малайзия могут потерять свыше 3% своего ВВП.

По прогнозам, популярные европейские и североамериканские направления, включая Францию, Грецию, Италию, Португалию, Испанию и США, могут также потерять миллиарды долларов из-за резкого падения международного туризма. На данный момент больше всего пострадали США, которые после четырёх месяцев ограничений потеряли свыше 187 миллиардов долларов, а также Китай, который потерял свыше 104 миллиардов долларов. А если ограничения продлятся год, США потеряют 3% от своего ВВП, считают в ЮНКТАД.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что продолжающиеся в ряде стран ограничения на поездки и снижение доходов людей могут не только значительно замедлить восстановление сектора как такого, но потеря каждого миллиона долларов доходов от туризма обернется потерями для всей экономики в 2-3 миллиона долларов, так как туризм предполагает активность в среде общественного питания, поездки, походы в музеи и места развлечений.

В связи с этим в ЮНКТАД призывают государства оказать помощь компаниям из туристического сектора, гостиничному бизнесу и авиакомпаниям, которые могут столкнуться с банкротством.