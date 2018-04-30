На сайте AZAL поступили в продажу авиабилеты на рейсы Баку-Тиват

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня на сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана www.azal.az можно приобрести билеты на рейс в Тиват - популярный курорт Черногории.

Как сообщили Report в AZAL, прямые авиаперелеты, выполняемые "Азербайджанскими авиалиниями" в рамках чартерной программы с компанией Pasha Travel, будут осуществляться в летнем расписании авиакомпании с 5 июля по 15 сентября.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A320.

Тиват - современный курортный город Черногории на берегу Бока-Которского залива на полуострове Врмац. Мягкий климат, приятные пляжи и удобное расположение ежегодно привлекают сюда большое количество туристов. В Тивате хорошо развита инфраструктура, а бесчисленное множество рыбных ресторанов и кафе в местной гавани удовлетворит гурманов со всего мира. Городской парк изобилует редкими растениями.