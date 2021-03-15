О нас
Report Georgia
Аудио новости

Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами с 16 марта

Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами с 16 марта Отмечается, что в аэропорт имени Бен Гуриона смогут прилетать не более 3 000 человек в день
Туризм
15 марта 2021 г. 16:20
Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами с 16 марта

Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Отмечается, что в аэропорт имени Бен Гуриона смогут прилетать не более 3 000 человек в день. Кроме того, пассажиры должны будут соблюдать социальную дистанцию, а также сдавать тесты на коронавирус прямо в аэропорту.

По данным ведомства, минздрав Израиля сохранит за собой право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения.

Международный аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве был закрыт с конца января 2021 года для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса.

Ранее сообщалось, что Израиль летом может открыть границы для туристов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi