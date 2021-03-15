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Израиль планирует возобновить прием туристов этим летом

Израиль планирует возобновить прием туристов этим летом По прилету иностранцам нужно соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле
Туризм
15 марта 2021 г. 15:46
Израиль планирует возобновить прием туристов этим летом

Израиль надеется, что летом 2021 года сможет возобновить прием иностранных путешественников. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать", — сказал он.

Израиль разрешил въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил. Обладатели иностранного гражданства, желающие посетить страну, должны, помимо заполнения специальной формы, получить разрешение на въезд.

По прилету иностранцам, так же как и израильтянам, нужно соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Кроме того, обязательным условием для посадки в самолет остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.

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