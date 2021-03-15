Израиль планирует возобновить прием туристов этим летом

По прилету иностранцам нужно соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле

Израиль надеется, что летом 2021 года сможет возобновить прием иностранных путешественников. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать", — сказал он.

Израиль разрешил въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил. Обладатели иностранного гражданства, желающие посетить страну, должны, помимо заполнения специальной формы, получить разрешение на въезд.

По прилету иностранцам, так же как и израильтянам, нужно соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Кроме того, обязательным условием для посадки в самолет остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.