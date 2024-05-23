Азада Гусейнова: Будет проведена классификация звездности отелей в регионах

Будет проведена классификация звездности отелей, расположенных в регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова сказала на пресс-конференции.

По ее словам, в городах Баку и Сумгайыт и в Абшеронском районе был проведен аудит более 300 объектов размещения.

"Около 200 гостиниц были классифицированы и получили звездный рейтинг. Около 40 гостиниц, не прошедших классификацию, получили время для устранения недостатков", - сказала Гусейнова.