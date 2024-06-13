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Туристические возможности Азербайджана представлены в странах Ближнего Востока

Туристические возможности Азербайджана представлены в странах Ближнего Востока Представители Бюро по туризму Азербайджана принимают участие в серии мероприятий "Ahlan Arabia", организованных компанией "Dnata".
Туризм
13 июня 2024 г. 12:43
Туристические возможности Азербайджана представлены в странах Ближнего Востока

Представители Бюро по туризму Азербайджана принимают участие в серии мероприятий "Ahlan Arabia", организованных компанией "Dnata".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, мероприятия проходят в Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

В рамках мероприятий были организованы встречи в форматах B2B и B2C.

На встречах местным туристическим компаниям была представлена информация о туристических возможностях нашей страны, в том числе о Баку и других регионах Азербайджана.

Кроме того, участники были проинформированы о существующих в Азербайджане объектах оздоровительного туризма и лечебных курортах, экотуризме и туристических продуктах.

В январе-мае этого года Азербайджан посетили 81 075 человек из стран Ближнего Востока, что на 39% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Yaxın Şərq ölkələrində silsilə tədbirlərlə tanıdılır

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