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Средняя цена в 4-звездочных отелях в Азербайджане снизилась на 37%

Средняя цена в 4-звездочных отелях в Азербайджане снизилась на 37% В январе-июле этого года в 4-звездочных отелях Азербайджана, внесенных в систему онлайн-бронирования booking.com, средняя цена за одну ночь проживания составила 161,7 маната, что на 36,8% меньше, чем аналогичный период прошлого года.
Туризм
12 июня 2024 г. 12:38
Средняя цена в 4-звездочных отелях в Азербайджане снизилась на 37%

В январе-июле этого года в 4-звездочных отелях Азербайджана, внесенных в систему онлайн-бронирования booking.com, средняя цена за одну ночь проживания составила 161,7 маната, что на 36,8% меньше, чем аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму.

Самая высокая цена за отчетный период была зафиксирована в Габале - 321,6 маната за ночь, что на 35,6% больше, чем год назад.

На втором месте расположились отели Абшерона со средней ценой 223,5 маната, что на 0,6% меньше, чем год назад.

На третьем месте - отели Лерика, средняя цена в которых составляет 223,4 маната. В прошлом году в городе не было 4-звездочных отелей.

Ночевка в 4-звездочных отелях в Исмаиллы в среднем обходится в 213,9 маната (+1,6%), Гусаре - 180,1 маната (в аналогичный период прошлого года 4-звездочных отелей не было), Нафталане - 174 маната (в аналогичный период прошлого года 4-звездочных отелей не было), Гахе - 159 манат (-15%), Баку - 154,7 маната (- 44,7%), Шеки - 147,3 маната (+7,3%), Хызы - 130,7 маната (в аналогичный период прошлого года 4-звездочных отелей не было), Огузе - 116,2 маната (+16% ), в Гяндже - 112,7 маната (+60%), Астаре - 102,1 маната (-7,1%), Лянкяране - 69,7 маната (-43,1%), Нахчыване - 68 манатов (-16,8%), Газахе - 60 манатов (в аналогичный период прошлого года 4-звездочных отелей не было).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 ulduzlu hotellərdə orta qiymət 37 % azalıb

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