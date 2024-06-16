Азербайджан: амбициозные планы по развитию "зеленого" туризма

Туристическая индустрия Азербайджана демонстрирует оживление, показав 35%-ный рост числа иностранных туристов (965 555 человек) в первые пять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил советник председателя Госуда

Туристическая индустрия Азербайджана демонстрирует оживление, показав 35%-ный рост числа иностранных туристов (965 555 человек) в первые пять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде в ходе медиатура, организованного 15-16 июня в связи с открытием летнего сезона. Госагентством по туризму и туристическим центром «Шахдаг".

"Мы ожидаем, что к концу года количество туристов, посещающих страну, достигнет показателей 2019 года,сделав 2024 год годом восстановления туристического потока", - заявил Гулузаде, отметив, что этому способствуют крупномасштабные мероприятия (культурные, спортивные, деловые, а самое главным событием будет проведение COP29), запланированные в Азербайджане.



Заместитель председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов обрисовывал динамичную картину возрождения туристического сектора страны. и в летний сезон. Он сообщил, что в настоящее время иностранным туристам в летний сезон предлагаются такие туристические продукты, как хайкинг, гламминг, парапланеризм, виндсерфинг, кайтсерфинг, дайвинг, рафтинг, кемпинг, и ведутся активные маркетинговые и рекламные кампании по адаптации этих туристических продуктов к существующим и новым рынкам. По его словам, стратегия развития маркетинга туризма на 2024-2026 годы фокусируется на четырех направлениях:

Природа и приключения : Изучение завораживающих пейзажей, таких как заснеженные вершины Кавказа и лазурные воды Каспийского моря,

: Изучение завораживающих пейзажей, таких как заснеженные вершины Кавказа и лазурные воды Каспийского моря, Культурный туризм : Погружение в богатую историю и самобытную культуру Азербайджана,

: Погружение в богатую историю и самобытную культуру Азербайджана, Медицинский туризм : Оздоровление в бальнеологических центрах и использование целебных свойств природных ресурсов,

: Оздоровление в бальнеологических центрах и использование целебных свойств природных ресурсов, Деловой туризм: Развитие инфраструктуры для проведения международных мероприятий и конгрессов.

Результаты уже впечатляют. За первые 5 месяцев 2024 года поток иностранных туристов вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия, Турция и Индия лидируют по количеству туристов,при этом число индийских гостей увеличилось более чем вдвое.



«Из Индии прибыло свыше 90 тысяч туристов, что добавило новизну в географию стран, из которых приезжают туристы в Азербайджан. Число индийских туристов по сравнению с годом ранее увеличилось более, чем вдвое. Аналогичный, двухкратный рост наблюдается также из других целевых рынков - Китая и Южной Кореи. Именно граждане этих трех стран во всем мире осуществляют большие расходы на туризм»,- сказал Дж.Байрамов.

По его мнению, успех Азербайджана в привлечении туристов с высоким уровнем доходов, таких как из Китая, Южной Кореи и Индии, обусловлен целенаправленной стратегией диверсификации рынков, расширением предложений и упрощением визового режима.

Вклад туризма в ВВП страны уже составляет 3,5%, а общие доходы от туризма выросли на 9% по сравнению с 2019 годом, добавил зампред Азербайджанского бюро по туризму.

Экологическая ответственность

Помимо туристического бума, Азербайджан демонстрирует приверженность амбициозным экологическим инициативам.

В соответствии с объявленным президентом Ильхамом Алиевым «Годом солидарности ради зеленого мира», в стране активно развиваются экотуризм и агротуризм. По словам К. Гулузаде, при подготовке к туристическому сезону особое внимание уделялось «зеленому» туризму. Разрабатываются новые туристические продукты,проводится рекламная кампания, направленная на привлечение внутренних и иностранных туристов.

К. Гулузаде напомнив о торжественном открытии 13 июня на Абшероне при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева нового туристического комплекса грязевых вулканов, подчеркнул, что это также является одним из направлений экотуризма. Комплекс грязевых вулканов именно такое место, куда происходит перемещение отдыхающих из урбанизированной городской среды в природную местность, знакомство с уникальными явлениями биосферы.

Председатель ЗАО «Шахдагский зимне-летний туристический комплекс» Рустам Наджафов. поделился достижениями в области защиты окружающей среды.

На территории комплекса установлены зарядные станции для электромобилей, 95% ламп заменены на энергосберегающие LED-лампы, а на гектаре земли выращивается экологически чистый картофель. 70% электроэнергии комплекса вырабатывается газовым генератором и ведутся работы по сокращению выбросов пара в атмосферу.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об установке солнечных панелей для получения альтернативной энергии.

Успешный старт летнего сезона

Цель медиатура - проинформировать общественность о шагах, предпринимаемых государством для развития летнего туризма в Азербайджане, о новых туристических продуктах и услугах, а также о работах по реконструкции и развитию инфраструктуры в туристическом центре "Шахдаг".

В ходе медиатура была представлена презентация о подготовке страны и "Шахдага" к летнему сезону, о существующих и новых туристических продуктах.

Как отметил Р.Наджафов, в течение года на территории "Шахдага" проводились работы по реконструкции и модернизации инфраструктуры, а также по созданию новых развлечений. До конца года будет реализован ряд проектов, включая новую линию ZIP-line, туры на кросс-мотоциклах, автодром, тюбинг и картинг для детей.

Начаты строительные работы по 5-й фазе развития комплекса. На этой территории будет построен новый горнолыжный стадион, склон, гондольная канатная дорога и новая парковочная зона.

По словам директора турцентра, за период с января по 15 июня 2024 года в отелях "Шахдага" остановились 48 372 человека, а общее число посетителей комплекса составило около 134 000 человек.

Взгляд в будущее:

Азербайджан, омываемый Каспийским морем и овеянный богатой историей, позиционирует себя как привлекательное туристическое направление, предлагающее разнообразные возможности для отдыха и оздоровления.

Таким образом, Азербайджан распахивает свои двери туристам со всего мира, предлагая богатый выбор возможностей для отдыха на любой вкус.

Сочетание диверсифицированной стратегии развития туризма, амбициозных экологических инициатив и богатого культурного наследия позиционирует Азербайджан как жемчужину Кавказа, готовую к покорению сердец путешественников со всего мира.