О нас

Средняя цена в 5-звездочных отелях в Азербайджане снизилась на 24%

Средняя цена в 5-звездочных отелях в Азербайджане снизилась на 24% В январе-июле этого года в 5-звездочных отелях Азербайджана, внесенных в систему онлайн-бронирования booking.com, средняя цена за одну ночь проживания по стране составила 283,3 маната.
Туризм
11 июня 2024 г. 18:25
Средняя цена в 5-звездочных отелях в Азербайджане снизилась на 24%

В январе-июле этого года в 5-звездочных отелях Азербайджана, внесенных в систему онлайн-бронирования booking.com, средняя цена за одну ночь проживания по стране составила 283,3 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 23,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Самая высокая цена за отчетный период была зафиксирована в Габале - 404,4 маната за ночь. Это на 80,6% меньше, чем 1 год назад.

На втором месте расположились отели Губы, стоимость которых составляет 307 манатов. Это на 79,5% меньше, чем год назад.

Третье место среди 5-звездочных отелей занял Нафталан с ценой 399 манатов. Средняя цена в этом районе снизилась на 30,9% за последний год.

Ночевка в 5-звездочных отелях в Шамахы стоит 282,9 маната (+8,6%), Исмаиллы - 280 манат (-57,9%), Баку - 267,9 манат (-22,3%), Шеки - 237 манат (+24%), Шабране - 206,3 манат (-10,8%), Лянкяране - 206 манат (за аналогичный период прошлого года в районе 5-звездочного отеля не было), в Гахе - 191,4 маната (+4,3%), в Нахчыване - 115 манатов (+56,5%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 ulduzlu hotellərdə orta qiymət 24 % azalıb

Другие новости из категории

Азербайджан представлен на 121-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО
ФотоАзербайджан представлен на 121-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО
11 июня 2024 г. 16:42
Азербайджан и Албания наметили направления сотрудничества в сфере туризма
Азербайджан и Албания наметили направления сотрудничества в сфере туризма
11 июня 2024 г. 13:55
Пассажироперевозки воздушным транспортом из Азербайджана увеличились на 39%
Пассажироперевозки воздушным транспортом из Азербайджана увеличились на 39%
10 июня 2024 г. 16:51
С начала года количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23% 
С начала года количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23% 
10 июня 2024 г. 15:09
С начала года количество авиарейсов из Азербайджана выросло почти на 22%
С начала года количество авиарейсов из Азербайджана выросло почти на 22%
10 июня 2024 г. 13:55
В Азербайджане началась разработка стратегии оздоровительного туризма
В Азербайджане началась разработка стратегии оздоровительного туризма
10 июня 2024 г. 13:37
Туристические возможности Азербайджана представлены в четырех городах Индии
ФотоТуристические возможности Азербайджана представлены в четырех городах Индии
10 июня 2024 г. 13:22
AZAL призвал пассажиров Баку-Нахчыван-Баку заранее планировать путешествия
AZAL призвал пассажиров Баку-Нахчыван-Баку заранее планировать путешествия
10 июня 2024 г. 13:18
В Азербайджане перевозки пассажиров воздушном транспортом выросли на 40%
В Азербайджане перевозки пассажиров воздушном транспортом выросли на 40%
10 июня 2024 г. 12:27
В Шамахы продолжается Фестиваль воздушных шаров
ФотоВ Шамахы продолжается Фестиваль воздушных шаров
9 июня 2024 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi