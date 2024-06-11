Средняя цена в 5-звездочных отелях в Азербайджане снизилась на 24%

В январе-июле этого года в 5-звездочных отелях Азербайджана, внесенных в систему онлайн-бронирования booking.com, средняя цена за одну ночь проживания по стране составила 283,3 маната.

В январе-июле этого года в 5-звездочных отелях Азербайджана, внесенных в систему онлайн-бронирования booking.com, средняя цена за одну ночь проживания по стране составила 283,3 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 23,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Самая высокая цена за отчетный период была зафиксирована в Габале - 404,4 маната за ночь. Это на 80,6% меньше, чем 1 год назад.

На втором месте расположились отели Губы, стоимость которых составляет 307 манатов. Это на 79,5% меньше, чем год назад.

Третье место среди 5-звездочных отелей занял Нафталан с ценой 399 манатов. Средняя цена в этом районе снизилась на 30,9% за последний год.

Ночевка в 5-звездочных отелях в Шамахы стоит 282,9 маната (+8,6%), Исмаиллы - 280 манат (-57,9%), Баку - 267,9 манат (-22,3%), Шеки - 237 манат (+24%), Шабране - 206,3 манат (-10,8%), Лянкяране - 206 манат (за аналогичный период прошлого года в районе 5-звездочного отеля не было), в Гахе - 191,4 маната (+4,3%), в Нахчыване - 115 манатов (+56,5%).