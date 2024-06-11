Азербайджан представлен на 121-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО

Азербайджан принял участие в 121-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая проходила в Барселоне (Испания) 10-11 июня.

Азербайджан принял участие в 121-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая проходила в Барселоне (Испания) 10-11 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В сессии, организованной под председательством Саудовской Аравии, приняли участие представители более 30 стран-членов организации.

Выступивший в ходе сессии руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гасымов призвал членов Исполнительного совета поддержать инициативы, выдвинутые совместно с ЮНВТО, в рамках проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).