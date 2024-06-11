О нас

Азербайджан представлен на 121-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО

Азербайджан представлен на 121-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО Азербайджан принял участие в 121-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая проходила в Барселоне (Испания) 10-11 июня.
Туризм
11 июня 2024 г. 16:42
Азербайджан представлен на 121-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО

Азербайджан принял участие в 121-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая проходила в Барселоне (Испания) 10-11 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В сессии, организованной под председательством Саудовской Аравии, приняли участие представители более 30 стран-членов организации.

Выступивший в ходе сессии руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гасымов призвал членов Исполнительного совета поддержать инициативы, выдвинутые совместно с ЮНВТО, в рамках проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan BMT Turizmin İcraiyyə Şurasının 121-ci sessiyasında təmsil olunub

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi