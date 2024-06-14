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Обнародована ​​стоимость билетов на вход в Туркомплекс грязевых вулканов

Обнародована ​​стоимость билетов на вход в Туркомплекс грязевых вулканов С сегодняшнего дня в продажу поступили билеты на вход в Туристический комплекс грязевых вулканов, открытый вчера в Абшеронском районе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Туризм
14 июня 2024 г. 15:04
Обнародована ​​стоимость билетов на вход в Туркомплекс грязевых вулканов

С сегодняшнего дня в продажу поступили билеты на вход в Туристический комплекс грязевых вулканов, открытый вчера в Абшеронском районе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Мурад Агабейли в ходе медиатура по Комплексу.

По его словам, цена билетов для местных туристов составляет 5 манатов, а для иностранных -15 манатов.

"Вход в комплекс для инвалидов и ветеранов войны, детей шехидов, а также для школьников будет бесплатным", - добавил Агабейли.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az и в самом комплексе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPalçıq Vulkanları Turizm Kompleksinə giriş üçün biletin qiyməti açıqlanıb

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