Обнародована ​​стоимость билетов на вход в Туркомплекс грязевых вулканов

С сегодняшнего дня в продажу поступили билеты на вход в Туристический комплекс грязевых вулканов, открытый вчера в Абшеронском районе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

С сегодняшнего дня в продажу поступили билеты на вход в Туристический комплекс грязевых вулканов, открытый вчера в Абшеронском районе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Мурад Агабейли в ходе медиатура по Комплексу.

По его словам, цена билетов для местных туристов составляет 5 манатов, а для иностранных -15 манатов.

"Вход в комплекс для инвалидов и ветеранов войны, детей шехидов, а также для школьников будет бесплатным", - добавил Агабейли.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az и в самом комплексе.