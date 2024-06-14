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В Азербайджане доходы заповедников выросли почти втрое

В Азербайджане доходы заповедников выросли почти втрое В январе-мае текущего года доходы заповедников, находящихся в подчинении Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму, увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туризм
14 июня 2024 г. 15:29
В Азербайджане доходы заповедников выросли почти втрое

В январе-мае текущего года доходы заповедников, находящихся в подчинении Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму, увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления центра Мурад Агабейли в ходе медиатура по Туристическому комплексу грязевых вулканов.

По его словам, количество посетивших заповедники в течение 5 месяцев местных туристов увеличилось на 52% по сравнению с годом ранее, а количество иностранных туристов - на 80%.

"Ожидается, что в этом году комплекс грязевых вулканов посетят более 200 тыс. туристов", - добавил М.Агабейли.

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