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Турпоток из Азербайджана вырос на 28%

Турпоток из Азербайджана вырос на 28% В январе-мае текущего года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, увеличилось на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 808,1 тыс. человек.
Туризм
13 июня 2024 г. 16:08
Турпоток из Азербайджана вырос на 28%

В январе-мае текущего года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, увеличилось на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 808,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось на 39,4%, в Турцию - на 27,1%, в Грузию - на 21,3%, в Россию - на 14,9%.

38,9% граждан Азербайджана посетили Турцию, 21,9% - Россию, 8,9% - Грузию, 8,6% - Иран, 21,7% - другие страны. 67,3% туристов составили мужчины, 32,7% - женщины.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 28 % artıb

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