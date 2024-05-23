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Сегодня запускается единая система онлайн-бронирования для гостей COP29

Сегодня запускается единая система онлайн-бронирования для гостей COP29 Сегодня запускается единая система онлайн-бронирования для гостей, прибывающих в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Туризм
23 мая 2024 г. 15:36
Сегодня запускается единая система онлайн-бронирования для гостей COP29

Сегодня запускается единая система онлайн-бронирования для гостей, прибывающих в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова на пресс-конференции.

По ее словам, система бронирования была разработана международной компанией, которая являлась партнером предыдущих мероприятий COP.

"В настоящее время в систему входят более 100 гостиниц, имеющих звездную классификацию, и ряд комплексов размещения, расположенных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Предприниматели самостоятельно принимают решения об установлении цен за размещение".

Запуск системы онлайн-бронирования запланирован на 17:00.

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Версия на английском языке Azerbaijan to activate online reservation system for COP29 participants today
Версия на азербайджанском языке Bu gündən COP29 iştirakçıları üçün vahid onlayn rezervasiya sistemi istifadəyə verilir

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