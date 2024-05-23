Замминистра: В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников

В Карабахе и Восточном Зангезуре на государственном учете находятся 705 памятников истории и культуры.

В Карабахе и Восточном Зангезуре на государственном учете находятся 705 памятников истории и культуры.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Саадат Юсифова на международной конференции на тему "Археологический туризм и устойчивое управление".

"К процессу привлечены местные и зарубежные специалисты. Памятники и святые места, некогда зверски разрушенные армянами, восстановлены и открыты их настоящим владельцам. По линии Фонда Гейдара Алиева в Шуше, Агдаме, Зангелане восстановлен ряд памятников. По линии министерства культуры завершена реставрация дворцового комплекса Панахали хана в Агдаме", - отметила она.

С.Юсифова добавила, что в Азербайджане исследованию археологических памятников и материально-культурного наследия уделяется большое внимание, в результате обширных археологических раскопок обнаружены и защищены сотни памятников и тысячи образцов материальной культуры, связанных с древней историей страны.