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Замминистра: В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников

Замминистра: В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников В Карабахе и Восточном Зангезуре на государственном учете находятся 705 памятников истории и культуры.
Туризм
23 мая 2024 г. 12:08
Замминистра: В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников

В Карабахе и Восточном Зангезуре на государственном учете находятся 705 памятников истории и культуры.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Саадат Юсифова на международной конференции на тему "Археологический туризм и устойчивое управление".

"К процессу привлечены местные и зарубежные специалисты. Памятники и святые места, некогда зверски разрушенные армянами, восстановлены и открыты их настоящим владельцам. По линии Фонда Гейдара Алиева в Шуше, Агдаме, Зангелане восстановлен ряд памятников. По линии министерства культуры завершена реставрация дворцового комплекса Панахали хана в Агдаме", - отметила она.

С.Юсифова добавила, что в Азербайджане исследованию археологических памятников и материально-культурного наследия уделяется большое внимание, в результате обширных археологических раскопок обнаружены и защищены сотни памятников и тысячи образцов материальной культуры, связанных с древней историей страны.

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Версия на английском языке Deputy minister: 705 monuments in Karabakh and East Zangazur registered
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 705 abidə dövlət qeydiyyatına alınıb"

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