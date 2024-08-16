Турпоток из Азербайджана увеличился на 23%

За январь-июль этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, увеличилось на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 млн 223 тыс. человек.

За январь-июль этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, увеличилось на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 млн 223 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 41,2% граждан посетили Турцию, 21,4% - Россию, 8,7% - Грузию, 8,6% - Иран, 20,1% - другие страны.

Среди выехавших 65% составили мужчины, 35% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось на 37,8%, в Турцию - на 19,3%, в Российскую Федерацию - на 16,2%, в Грузию - на 15,9%.

За 7 месяцев 68,9% граждан Азербайджана, выехавших за границу, воспользовались воздушным транспортом, 28,9% - железнодорожным и автомобильным, 2,2% - морским транспортом.