Число граждан Азербайджана, посетивших Узбекистан с туристической целью, приблизилось к 10 тыс. человек

Узбекистан с туристическими целям в январе-июле 2024 года посетили 9,6 тыс. граждан Азербайджана.

Узбекистан с туристическими целям в январе-июле 2024 года посетили 9,6 тыс. граждан Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Статистического агентства Республики Узбекистан.

По информации ведомства, данный показатель увеличился на 1,6 тыс. человек или 19,8% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

От общего числа азербайджанских граждан, въехавших в Узбекистан в отчетный период, с целью досуга и отдыха страну посетили 5 657 человек, в гости к родственникам – 3 362 человек, в служебных целях - 543 человек, для лечения – 9 человек, учебы - 3 человек.