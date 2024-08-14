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В Шамахы пройдет III Фестиваль винограда и вина

В Шамахы пройдет III Фестиваль винограда и вина 7-8 сентября в селе Мейсари Шамахинского района при организации Государственного агентства по туризму и Исполнительной власти Шамахинского района состоится III Фестиваль винограда и вина.
Туризм
14 августа 2024 г. 10:39
В Шамахы пройдет III Фестиваль винограда и вина

7-8 сентября в селе Мейсари Шамахинского района при организации Государственного агентства по туризму и Исполнительной власти Шамахинского района состоится III Фестиваль винограда и вина.

Как сообщает Report, фестиваль проводится с целью популяризации местного виноградарства и виноделия, повышения экспортного потенциала винодельческой продукции, ознакомления широкой общественности с историей виноградарства и виноделия в Азербайджане и проделанной в этой области работы.

Для желающих принять участие в фестивале будут организованы маршруты из Баку в Мейсари.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda III Üzüm və Şərab Festivalı keçiriləcək

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