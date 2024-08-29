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Азербайджанский туризм представлен в Индии

Азербайджанский туризм представлен в Индии Представители туристической индустрии Азербайджана при организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана впервые принимают участие в выставке BLTM (Business+Leisure Travel and MICE) в индийском Нью-Дели.
Туризм
29 августа 2024 г. 17:34
Азербайджанский туризм представлен в Индии

Представители туристической индустрии Азербайджана при организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана впервые принимают участие в выставке BLTM (Business+Leisure Travel and MICE) в индийском Нью-Дели.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, на церемонии открытия выставки также присутствовал генеральный исполнительный директор Бюро Флориан Зенгстшмид.

На выставке принимают участие 9 представителей туристической отрасли Азербайджана, в том числе Туристический центр "Шахдаг".

На встречах в формате B2B (Business to Business) с ведущими туристическими компаниями Индии представлена ​​информация о туристических возможностях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan turizm imkanları Hindistanda sərgilənir

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