В Монголии стартовал Фестиваль пешего туризма

В столице Монголии, Улан-Баторе стартовал Фестиваль пешего туризма 2024.

В столице Монголии, Улан-Баторе стартовал Фестиваль пешего туризма 2024.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, организатором выступает Управление туризма Улан-Батора совместно с Ассоциацией пешего туризма Монголии и обществом "Монгол оллэ".

Для участия в фестивале зарегистрировались более 120 участников из Монголии и более 400 участников из Великобритании, США, Китая, Чехии, России, Австралии, Казахстана, Японии и Южной Кореи.

Впервые в рамках фестиваля организуется пешая экскурсия по столице. Этот вид туризма получил широкое распространение во многих странах мира.

Фестиваль продлится до 25 августа.