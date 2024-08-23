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В Монголии стартовал Фестиваль пешего туризма

В Монголии стартовал Фестиваль пешего туризма В столице Монголии, Улан-Баторе стартовал Фестиваль пешего туризма 2024.
Туризм
23 августа 2024 г. 15:24
В Монголии стартовал Фестиваль пешего туризма

В столице Монголии, Улан-Баторе стартовал Фестиваль пешего туризма 2024.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, организатором выступает Управление туризма Улан-Батора совместно с Ассоциацией пешего туризма Монголии и обществом "Монгол оллэ".

Для участия в фестивале зарегистрировались более 120 участников из Монголии и более 400 участников из Великобритании, США, Китая, Чехии, России, Австралии, Казахстана, Японии и Южной Кореи.

Впервые в рамках фестиваля организуется пешая экскурсия по столице. Этот вид туризма получил широкое распространение во многих странах мира.

Фестиваль продлится до 25 августа.

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Версия на английском языке Hiking festival kicks off in Mongolia

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