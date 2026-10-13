Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Гюлизар Яваш: Мировые платежные проблемы повысят спрос на финтех

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 10:45
    Гюлизар Яваш: Мировые платежные проблемы повысят спрос на финтех

    Усиление проблем в мировой торговле, логистике и платежах может повысить спрос на безопасные финтех-решения, упрощающие движение денежных средств.

    Как сообщает Report, об этом заявила главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.

    По ее словам, финтех станет одним из направлений, потребность в которых в ближайшие годы будет ощущаться особенно остро.

    "С прошлого года в Азербайджан был организован ряд отраслевых визитов с участием компаний, работающих в сферах платежных систем, цифровизации, цифровых услуг и финансов. Проведены различные встречи, число таких визитов и интерес к сектору постепенно растут", - сказала она.

    Яваш отметила, что во всем мире происходят серьезные изменения, на фоне которых могут усугубиться проблемы, связанные с торговыми системами, логистикой и платежами.

    "Поэтому всем странам необходимы системы, которые облегчают движение денежных средств и одновременно обеспечивают его безопасность", - подчеркнула торговый советник.

    Она также предупредила, что внешнее вмешательство в цифровые сервисы может создавать риски для национальной безопасности.

    "Платежные системы также не являются исключением. Чем более открытыми они остаются для внешнего вмешательства, тем выше риски для безопасности страны", - подчеркнула она.

    Финтех-технологии
    Baş ticarət müşaviri: "Ödəniş problemləri fintex həllərinə tələbatı artıra bilər"
    Global trade issues to boost demand for secure fintech solutions
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей