Гюлизар Яваш: Мировые платежные проблемы повысят спрос на финтех

Усиление проблем в мировой торговле, логистике и платежах может повысить спрос на безопасные финтех-решения, упрощающие движение денежных средств.

Как сообщает Report, об этом заявила главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.

По ее словам, финтех станет одним из направлений, потребность в которых в ближайшие годы будет ощущаться особенно остро.

"С прошлого года в Азербайджан был организован ряд отраслевых визитов с участием компаний, работающих в сферах платежных систем, цифровизации, цифровых услуг и финансов. Проведены различные встречи, число таких визитов и интерес к сектору постепенно растут", - сказала она.

Яваш отметила, что во всем мире происходят серьезные изменения, на фоне которых могут усугубиться проблемы, связанные с торговыми системами, логистикой и платежами.

"Поэтому всем странам необходимы системы, которые облегчают движение денежных средств и одновременно обеспечивают его безопасность", - подчеркнула торговый советник.

Она также предупредила, что внешнее вмешательство в цифровые сервисы может создавать риски для национальной безопасности.

"Платежные системы также не являются исключением. Чем более открытыми они остаются для внешнего вмешательства, тем выше риски для безопасности страны", - подчеркнула она.