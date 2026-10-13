Грузия депортировала 112 иностранцев, включая граждан Азербайджана
В регионе
- 13 октября, 2026
- 10:48
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За последние дни из Грузии депортированы 112 граждан иностранных государств.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Управление миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.
Среди депортированных - граждане Пакистана, Египта, Бангладеш, России, Азербайджана, Туркменистана, Ирака, Индии, Ливана, Марокко, Нигерии, Армении, Турции, Бурунди, Вьетнама, Кении, Иордании, Непала, Уганды и других стран.
Депортированным лицам отныне запрещен въезд в Грузию.
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