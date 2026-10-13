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    Грузия депортировала 112 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 10:48
    Грузия депортировала 112 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    За последние дни из Грузии депортированы 112 граждан иностранных государств.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Управление миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.

    Среди депортированных - граждане Пакистана, Египта, Бангладеш, России, Азербайджана, Туркменистана, Ирака, Индии, Ливана, Марокко, Нигерии, Армении, Турции, Бурунди, Вьетнама, Кении, Иордании, Непала, Уганды и других стран.

    Депортированным лицам отныне запрещен въезд в Грузию.

    Депортация иностранцев Грузия
    Gürcüstandan 112 əcnəbi deportasiya edilib, Azərbaycan vətəndaşları da var
    MiniBoss
    MiniBoss

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