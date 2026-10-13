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    Gürcüstandan 112 əcnəbi deportasiya edilib, Azərbaycan vətəndaşları da var

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 10:33
    Gürcüstandan 112 əcnəbi deportasiya edilib, Azərbaycan vətəndaşları da var

    Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamenti son günlərdə 112 xarici ölkə vətəndaşını ölkədən deportasiya edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, əməliyyatlar nazirliyin müvafiq bölmələri ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilib.

    Bildirilib ki, Miqrasiya Departamentinin keçirdiyi kompleks tədbirlər nəticəsində Pakistan, Misir, Banqladeş, Rusiya, Azərbaycan, Türkmənistan, İraq, Hindistan, Livan, Mərakeş, Nigeriya, Ermənistan, Türkiyə, Burundi, Vyetnam, Keniya, İordaniya, Nepal, Uqanda və digər ölkələrin vətəndaşları Gürcüstandan çıxarılıblar.

    Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, deportasiya edilən şəxslərin Gürcüstana girişinə qadağa qoyulub.

    Qanunsuz miqrasiya Pakistan Misir Deportasiya Gürcüstan
    Грузия депортировала 112 иностранцев, включая граждан Азербайджана
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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