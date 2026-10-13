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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Азербайджан представлен на Международном саммите правосудия в Стамбуле

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 10:41
    Азербайджан представлен на Международном саммите правосудия в Стамбуле

    Делегация Генеральной прокуратуры Азербайджана обсудила в Стамбуле влияние искусственного интеллекта на правовые системы, борьбу с киберпреступностью и цифровизацию правосудия.

    Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, делегацию на Международном саммите правосудия (International Justice Summit Istanbul 2026) возглавил первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльчин Мамедов.

    В ее состав также вошли начальник Управления правового обеспечения и вопросов прав человека Генпрокуратуры Айнур Османова и помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли.

    Саммит, организованный Министерством юстиции Турции, прошел в Стамбуле 8-9 октября. В нем приняли участие министры юстиции, прокуроры, судьи, эксперты в области права и представители международных организаций более чем из 30 стран.

    Участники обсудили современные вызовы, стоящие перед системой правосудия, обеспечение верховенства закона, защиту прав человека и укрепление международного правового сотрудничества.

    В рамках панельных дискуссий также состоялся обмен мнениями по вопросам применения международного гуманитарного права, противодействия киберпреступности, влияния искусственного интеллекта на правовые системы и цифровизации правосудия.

    Азербайджан представлен на Международном саммите правосудия в Стамбуле
    Азербайджан представлен на Международном саммите правосудия в Стамбуле
    Азербайджан представлен на Международном саммите правосудия в Стамбуле
    Азербайджан представлен на Международном саммите правосудия в Стамбуле
    Азербайджан представлен на Международном саммите правосудия в Стамбуле
    Генеральная прокуратура Азербайджана
    Фото
    Elçin Məmmədov İstanbul şəhərində keçirilən Beynəlxalq Ədalət Zirvəsində iştirak edib
    Фото
    Azerbaijani delegation participates in Int'l Justice Summit in Istanbul
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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