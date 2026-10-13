Азербайджан представлен на Международном саммите правосудия в Стамбуле

Делегация Генеральной прокуратуры Азербайджана обсудила в Стамбуле влияние искусственного интеллекта на правовые системы, борьбу с киберпреступностью и цифровизацию правосудия.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, делегацию на Международном саммите правосудия (International Justice Summit Istanbul 2026) возглавил первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльчин Мамедов.

В ее состав также вошли начальник Управления правового обеспечения и вопросов прав человека Генпрокуратуры Айнур Османова и помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли.

Саммит, организованный Министерством юстиции Турции, прошел в Стамбуле 8-9 октября. В нем приняли участие министры юстиции, прокуроры, судьи, эксперты в области права и представители международных организаций более чем из 30 стран.

Участники обсудили современные вызовы, стоящие перед системой правосудия, обеспечение верховенства закона, защиту прав человека и укрепление международного правового сотрудничества.

В рамках панельных дискуссий также состоялся обмен мнениями по вопросам применения международного гуманитарного права, противодействия киберпреступности, влияния искусственного интеллекта на правовые системы и цифровизации правосудия.