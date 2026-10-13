Elçin Məmmədov İstanbul şəhərində keçirilən Beynəlxalq Ədalət Zirvəsində iştirak edib
- 13 oktyabr, 2026
- 10:33
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Baş Prokurorluğun nümayəndə heyəti beynəlxalq tədbirdə iştirak edib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, cari ilin 8-9 oktyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorun birinci müavini Elçin Məmmədovun rəhbərliyi ilə Baş Prokurorluğun Hüquqi təminat və insan hüquqları məsələləri idarəsinin rəisi Aynur Osmanova və Baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə köməkçisi Tuqay Rəhimlidən ibarət nümayəndə heyəti Türkiyə Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə İstanbul şəhərində keçirilən Beynəlxalq Ədalət Zirvəsi ("International Justice Summit Istanbul 2026") adlı tədbirdə iştirak edib.
30-dan artıq ölkədən ədliyyə nazirlərinin, prokurorların, hakimlərin, hüquq sahəsində ekspertlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin qatıldığı Zirvədə müasir dövrdə ədalət mühakiməsi qarşısında duran çağırışlar, hüququn aliliyinin təmin olunması, insan hüquqlarının müdafiəsi və beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib.
Tədbir çərçivəsində təşkil olunan panel müzakirələrində beynəlxalq humanitar hüququn tətbiqi, kibercinayətkarlıqla mübarizə, süni intellektin hüquq sistemlərinə təsiri, ədalət mühakiməsinin rəqəmsallaşdırılması və digər aktual mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.